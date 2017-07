Bertens door naar tweede ronde Gstaad

Kiki Bertens is eenvoudig doorgedrongen tot de volgende ronde op het graveltoernooi in Gstaad. De 25-jarige Wateringse was na amper een uur spelen klaar met Aleksandra Krunic uit Servië. In twee sets (6-3, 6-1) versloeg de als tweede geplaatste Bertens de nummer 93 van de wereld.

Het was voor Bertens de eerste keer dat ze tegen de Servische Krunic speelde. De Wateringse, die op Wimbledon in de eerste ronde uitgeschakeld werd en op de wereldranglijst naar de 35ste plaats is gezakt, serveerde uitstekend. Ze gunde haar opponente in acht opslagbeurten slechts elf punten op het Zwitserse gravel.

In de tweede ronde in Gstaad komt Bertens Anna Zaja tegen. De 26-jarige Duitse is op dit moment de nummer 250 van de wereld.

Vorig jaar haalde Bertens in Zwitserland de finale, waarin zij verloor van de Zwitserse Viktorija Golubic.