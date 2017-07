Vaders bij ING krijgen maand betaald verlof

De vakbonden hebben met ING een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de 14.000 werknemers. De salarissen stijgen met 1,75 procent en er zijn afspraken gemaakt over een maand doorbetaald vaderschapsverlof. Behalve de vakantiedagen krijgen de werknemers anderhalve diversiteitsdag en een vrije dag naar keuze, bijvoorbeeld voor 5 mei.

De maand vaderschapsverlof is overigens geen unicum. Volgens FNV Finance zijn in cao's in andere sectoren ook dergelijke afspraken gemaakt.

De nieuwe cao geldt voor het hele jaar 2018. Onder het akkoord staan de handtekeningen van FNV Finance, CNV Dienstenbond en De Unie. Ze leggen het akkoord met een positief advies voor aan de leden.

Vrijwilligerswerk

Voor de werknemers van boven de 60 is geregeld dat ze een dag per week vrijwilligerswerk kunnen doen met behoud van inkomen. Voor iedereen is een scholingsbudget van 375 euro beschikbaar.

FNV Finance had al een akkoord bereikt over een sociaal plan, dat loopt van 1 januari 2018 tor 1 januari 2023.