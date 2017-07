Transportbedrijven bang voor harde brexit 'nu kunnen we nog doorrijden'

Het is de economie aan het werk in optima forma. Vanaf de krijtrotsen in Dover heb je een perfect uitzicht over de haven. Waar de hele dag door veerdiensten aanmeren en duizenden vrachtwagens het Britse eiland oprijden. Poolse, Duitse, Franse en Nederlandse nummerborden komen voorbij. 8000 vrachtwagens per dag komen er in Dover aan.

Maar transportbedrijven maken zich zorgen hoe het er hier na brexit uit zal zien. Neem het Nederlandse transportbedrijf J. Heebink. Zij rijden wekelijks tientallen vrachten naar Groot-Brittannië. "Dit is voor ons de belangrijkste markt", zegt chauffeur Rinie van Breeschoten, als hij net in Dover is aangekomen. "Ik rijd zelf al 25 jaar op Engeland. Maar het is toch onzeker wat er straks gaat gebeuren."

Niet verwonderlijk als je nagaat dat Groot-Brittannië na Duitsland onze belangrijkste exportmarkt is. Vorig jaar exporteerde Nederlandse bedrijven voor 40 miljard euro aan goederen de Noordzee over.

Van Breeschoten vreest, net als veel andere transportbedrijven, voor een harde brexit. De Britse premier wil namelijk dat de Britten zoveel mogelijk banden met de EU verbreken. Ze wil niet alleen dat Groot-Brittannië uit de Europese interne markt stapt, maar ook uit de douane-unie. Die zorgt ervoor dat je binnen alle EU-landen zonder oponthoud en controles goederen kan vervoeren.