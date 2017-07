PSV ontslaat al na twee dagen e-sporter Tony Kok vanwege tweets

Volgens PSV zijn Kok en zijn management "tekortgeschoten" in het delen van informatie over de gamer. De voetbalclub zegt wel degelijk een antecedentenonderzoek te hebben gedaan, maar stelt dat Kok ook zelf informatie had moeten aandragen. "En dat is niet het geval geweest."

De club ziet het als een wijze les en gaat op zoek naar een vervanger voor Kok. De e-sporter heeft al zijn tweets verwijderd.

De NOS heeft Kok en zijn management om een reactie gevraagd.