Ruim zeven miljoen stemmers bij 'illegaal referendum' Venezuela

Als dit een legaal 'recall-referendum' was geweest, was het aantal stemmen ongeveer genoeg geweest om president Maduro af te zetten, zegt Bessems. "Het is een indrukwekkend staaltje machtsvertoon van de oppositie." Maar het referendum werd eerder al illegaal en niet rechtsgeldig door Maduro genoemd.

Op 30 juli organiseert Maduro een volksraadpleging om de grondwet zo te wijzigen dat hij meer macht krijgt. Er zijn dus in een korte tijd twee stembusgangen. "Het is eigenlijk een electorale krachtmeting. Een wedstrijdje wie het verst kan plassen."

In Venezuela wonen 31 miljoen mensen. Toen Maduro in 2013 werd gekozen, gingen 7,5 miljoen mensen naar de stembus. Het is de vraag of hij op 30 juli weer zoveel mensen op de been kan krijgen. "Ik denk het niet, want hij is niet populair. En zijn plannen om de grondwet te veranderen ook niet", legt Bessems uit.

Onrustig

Bij het stemmen is zeker een dode gevallen. Een vrouw werd geraakt toen er werd geschoten op een kerk waar mensen konden stemmen. Er zouden ook drie mensen gewond zijn geraakt. Eerder werd er ook traangas twee stemlokalen ingegooid.

Het is al maanden onrustig in Venezuela. Er zijn bijna dagelijks protesten waar het aftreden van Maduro wordt geƫist. Bij die protesten zijn zeker negentig mensen om het leven gekomen.