Egyptische krakers en politie in gevecht: 1 dode, tientallen gewonden

Op het eiland al-Warraq heerst veel armoede. Er is een groot gebrek aan voorzieningen als schoon water en goede riolering. Ook zijn er geen fatsoenlijke ziekenhuizen en laat de infrastructuur te wensen over.

De staat heeft in de tijd van president Moebarak al eerder geprobeerd om de bewoners te verjagen, maar die pogingen faalden na hevig verzet. De in 2014 aangetreden president Sisi begon in mei met een nieuwe campagne.

Op de staatstelevisie liet hij weten dat "de wet zou overwinnen". Hij noemde iedereen die grond gebruikt dat hen niet toebehoort, "een dief".