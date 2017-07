Eerste echte brexit-onderhandelingen vandaag van start

De Britse minister David Davis en EU-onderhandelaar Michel Barnier beginnen vandaag in Brussel aan de eerste echte brexit-onderhandelingen. Een jaar en drie maanden na het Britse brexit-referendum en een ontmoeting waarbij de agenda werd bepaald, gaat de eerste onderhandelingssessie om 9.15 uur van start.

Een van de zaken die onmiddellijk ter tafel komen, is hoeveel de Britten de EU schuldig zijn aan toegezegde begrotingsbijdragen. In eerste instantie klonk vanuit Londen dat er niets zal worden betaald. De EU kan naar zijn geld fluiten, zei minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson.

Maar dat harde 'no' is inmiddels vervangen door een gematigder geluid. De Britse minister van Financiën Philip Hammond zegt dat de 100 miljard euro die Brussel volgens geruchten zou eisen belachelijk is, maar dat er wel te praten valt. Wij zijn geen land dat wegloopt voor zijn schulden, zei hij tegen de BBC.

40 à 50 miljard

Correspondent Arjan Noorlander zei in Met het Oog op Morgen dat hij verwacht dat Brussel met 40 à 50 miljard dik tevreden zal zijn. "En er wordt gefluisterd dat dat ook het maximale bedrag is waar de Britten hun handtekening onder zetten."

Andere zaken die met voorrang moeten worden opgelost, zijn de vraag hoe open de grens tussen Ierland en Noord-Ierland moet zijn en de positie van 3 miljoen EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk. Vooral dat laatste is een ingewikkeld probleem, zei Noorlander.

Klok

EU-onderhandelaar Barnier wijst er voortdurend op dat de klok ondertussen doortikt. De onderhandelingen moeten uiterlijk in maart 2019 afgelopen zijn. Als er dan geen akkoord is, worden de Britten simpelweg uit de Unie gezet en verliezen ze alle handelsvoordelen die ze nu hebben.

Brussel ziet dat besef dat de tijd dringt in de opstelling van de Britse regering niet terug. Die lijkt na de voor May rampzalige verlopen verkiezingen in juni vooral met zichzelf bezig te zijn. De EU heeft het idee dat het politiek gezien een zootje is in Groot-Brittannië, zei Noorlander. "De EU weet niet met wie ze moeten onderhandelen en waarover. En daar maken ze zich in Brussel zorgen over", zei Noorlander.

Donderdag wordt duidelijk of de zorgen terecht zijn. Dan wordt in een gezamenlijke persconferentie van de onderhandelaars duidelijk of er schot in de onderhandelingen komt.