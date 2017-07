Doden en vermisten na vloedgolf in Arizona

"Ze werden verrast. Ze hoorden een gebrul en plots was daar het water", zei het hoofd van de hulpverleningsdiensten.

Toch had het nationale weersinstituut NWS wel gewaarschuwd. Dat was onder meer omdat er in het gebied een natuurbrand was geweest. De bodem nam daardoor geen water meer op.

Zaterdag werden drie doden gevonden, zondag kwamen er vijf bij. Zeker vier mensen zijn met onderkoelingsverschijnselen naar een ziekenhuis gebracht.