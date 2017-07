De Koninklijke Marechaussee heeft bij de luchthaven Schiphol een 35-jarige man uit Haarlem opgepakt, omdat hij met een drone aan het vliegen was. Hij is overgedragen aan de Luchtvaartpolitie.

De drone is in beslag genomen. Het vliegen met drones in de buurt van Schiphol is verboden, omdat dat het vliegverkeer in gevaar kan brengen.