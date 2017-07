In een woonwijk in Leerdam is een meisje van 3 verdronken, nadat ze in een sloot was beland. Het meisje werd aan het begin van de avond als vermist opgegeven. Via Burgernet werd opgeroepen naar haar uit te kijken. Een half uur later vonden agenten haar in een sloot tegenover een rij woonhuizen.

Het meisje is direct naar het ziekenhuis gebracht en enige tijd gereanimeerd door ambulancepersoneel, maar de hulpverlening is in het ziekenhuis gestaakt.