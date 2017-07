Denemarken is debutant België de baas

Denemarken is het EK voetbal net als Nederland begonnen met een overwinning. In stadion De Vijverberg in Doetinchem werd het 1-0 tegen België.

Sanne Troelsgaard zette Denemarken al in de zesde minuut op voorsprong tegen België, dat voor het eerst meedoet aan een EK.

De Belgen kregen zeker in de tweede helft kansen genoeg om wat terug te doen, maar ontsnapten ook twee keer aan een strafschop. Tessa Wullaert was vlak voor tijd nog het dichtst bij de gelijkmaker, maar haar vrije tap belandde via een Deense tegenstandster op de lat.

Nederland - dat eerder op de avond met dezelfde cijfers won van Noorwegen - en Denemarken gaan aan de leiding in groep A. Oranje en Denemarken spelen donderdag tegen elkaar in Rotterdam.