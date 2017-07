Thompson met achillespeesklachten naar winst

In Rabat was olympisch kampioene Shaunae Miller-Uibo ook een klasse apart op de 400 meter. Ze won in 49,80 seconden. De Amerikaanse Natasha Hastings moest meer dan een seconde toegeven als nummer twee. Miller-Uibo was dit seizoen ook al snel (21,76) op de 200 meter.

Onverslaanbaar

De Amerikaan Ryan Crouser is dit seizoen onverslaanbaar bij het kogelstoten. Ook in Rabat was hij oppermachtig. Met 22,47 meter troefde hij de Jamaicaan O'Dayne Richards met een halve meter af.

Soufiane El Bakkali bracht het thuispubliek in extase door de 3.000 meter steeple te winnen in 8.05,12. Daarmee was hij net niet snel genoeg voor de beste wereldseizoenprestatie. Die bleef met 8.04,63 op naam staan van de Keniaan Consessius Kipruto.