Oranje glundert na winst en bezoek van de koning

De Nederlandse voetbalvrouwen kunnen hun geluk niet op na de best denkbare start van het EK. "We hebben laten zien wat we waard zijn", zei een trotse bondscoach Sarina Wiegman na de 1-0 zege op Noorwegen in Utrecht.

"Het is heel mooi dat we dit ook met goed voetbal hebben kunnen laten zien. Het was een goede wedstrijd", aldus Wiegman, die niet wenste te klagen over het flinke aantal gemiste kansen van Oranje. Met name spits Vivianne Miedema hielp een handvol goede mogelijkheden om zeep.

Geen verwijt

"Ik verwijt mijn ploeg helemaal niets, maar het was makkelijker geweest als we de tweede hadden gemaakt. Maar voor een 1-0 overwinning krijg je ook drie punten."

Wiegman had ook veel waardering voor alle Oranjefans, die in Utrecht massaal naar het stadion waren gekomen om de vrouwenploeg aan te moedigen. "Het was zo'n geweldige ambiance, dat was een steuntje in de rug."