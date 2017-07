Oppositie Venezuela: schoten bij referendum over regering-Maduro

Bij een door de oppositie georganiseerd referendum in Venezuela is een schietpartij geweest, meldt de oppositie. Die zegt dat er "schijnbaar" twee doden zijn gevallen. Vier mensen zouden gewond zijn geraakt tijdens een oppositiebijeenkomst met duizenden mensen.

Eerder was er in het zuiden van het Zuid-Amerikaanse land een incident: gemaskerde mannen gooiden traangas in twee stemlokalen. Of daarbij mensen gewond zijn geraakt, is onduidelijk.

Op meer dan tweeduizend plaatsen in Venezuela kunnen inwoners vandaag stemmen voor het onofficiële referendum. De oppositiepartijen hebben het georganiseerd: ze willen af van president Maduro en een einde aan twee decennia van socialistische overheersing.

Kiezers wordt gevraagd of ze vervroegde presidentsverkiezingen willen, of er een nieuwe volksvergadering moet komen en of het leger de huidige grondwet moet verdedigen. Maduro wil die grondwet herschrijven om zijn positie te verstevigen.

Acht miljoen

Het oppositionele referendum is niet rechtsgeldig, maar de opkomst en uitslag kan het conflict tussen de regering en de oppositie wel een andere dynamiek geven. Een coalitie van twintig oppositiepartijen heeft veertien miljoen stembiljetten geprint. Zoveel stemmen worden niet verwacht, maar als miljoenen mensen zich tegen de regering keren, zal dat de druk op de regering van Maduro verhogen.

De opkomst lijkt tot nu toe behoorlijk. Er staan rijen bij stemlokalen in kerken, theaters, sportvelden en zelfs op rotondes. Ooggetuigen noemen de sfeer feestelijk. De oppositie krijgt geen medewerking krijgt van de lokale kiesraad. Bovendien heeft de media-toezichthouder het tv- en radiozenders verboden om het woord 'referendum' te gebruiken. Ook moeten ze oppositiegezinde commercials weren.

Gebrek aan alles

In Venezuela is het al maanden onrustig. Bijna dagelijks zijn er protesten, waarbij het aftreden van de regering wordt geëist. In het land is een gebrek aan voedsel, aan zorg en de overheidsinkomsten zijn fors teruggelopen. Het land heeft te maken met een zware economische crisis als gevolg van jarenlang wanbeleid en de lage olieprijs.