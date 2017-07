Hingis verovert op Wimbledon 23ste grandslamtitel

Voor de 36-jarige Hingis is het al de 23ste grandslamtitel: vijf titels in het enkelspel, twaalf in het damesdubbelspel en zes in het gemengd dubbelspel. Hingis kende haar gloriedagen in het enkelspel in de tweede helft van de jaren negentig. In 1997 haalde ze op alle vier de grandslamtoernooien de finale, waarvan ze er drie (Australian Open, Wimbledon en US Open) won.

Murray greep zijn vierde titel. Vorig jaar won de broer van Andy Murray op de Australian Open en de US Open het herendubbel en in 2007 was hij met Jelena Jankovic de beste op Wimbledon.

Twee breaks

In de finale plaatsten Hingis en Murray in beide sets op 3-3 de beslissende break. In de laatste game moesten ze wel nog drie breekkansen wegwerken.