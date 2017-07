Martina mist WK-limiet op 100 meter in Rabat

Het is sprinter Churandy Martina niet gelukt in Rabat op de 100 meter te voldoen aan de limiet voor de wereldkampioenschappen atletiek in Londen, begin augustus. In het bijprogramma van de Diamond League-wedstrijd liep de Europees kampioen zondagavond naar de achtste plaats in 10,33. Dat was ruim boven de WK-limiet van 10,12.

Martina heeft al een WK-ticket op zak voor de 200 meter. Op die afstand, die in Rabat wel voor het Diamond League-klassement gold, komt de Nederlands recordhouder zondagavond ook nog in actie.

De winst op de 100 meter ging naar Chijindu Ujah in 9,98 seconden.