Israël tegen Amerikaans-Russisch bestand in zuidwesten van Syrië

Israël is tegen het bestand dat de Verenigde Staten en Rusland zijn overeengekomen voor het zuidwesten van Syrië. Premier Benjamin Netanyahu heeft dat in Parijs gezegd tegen verslaggevers na afloop van zijn ontmoeting met de Franse president Emmanuel Macron.

Het bestand werd op 7 juli aangekondigd na het gesprek tussen president Trump en zijn Russische ambtsgenoot Poetin op de G20 in Hamburg. Door de wapenstilstand in het grensgebied met Jordanië moeten zo'n 60.000 Syrische vluchtelingen hulp kunnen krijgen.

Volgens premier Netanyahu leidt het staakt-het-vuren ertoe dat Iran zijn aanwezigheid in Syrië bestendigt. Iran is een bondgenoot van de Syrische president Assad en heeft milities in Syrië die het leger helpen. Ook steunt Iran Hezbollah, een militante beweging van sjiitische moslims die anti-Israël is.

Uitbreiding Iraanse troepen

Een Israëlische hoge ambtenaar zei anoniem tegen de krant Ha'aretz dat Israël ervan overtuigd is dat Iran zijn invloed in Syrië aan het uitbreiden is. Iran zou plannen hebben voor een uitgebreide troepenmacht en er een luchtmachtbasis willen vestigen. Ook zou Teheran in Syrië een haven willen aanleggen voor de Iraanse marine.

Macron bevestigde dat hij en Netanyahu de situatie in Syrië hebben besproken. Daarnaast hebben ze gepraat over de nucleaire overeenkomst met Iran. Macron benadrukte dat Frankrijk nauwlettend in de gaten houdt dat Iran de afspraken van de overeenkomst daadwerkelijk uitvoert en daarover contact houdt met Israël.