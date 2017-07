Achtste nationale dressuurtitel Edward Gal

Edward Gal heeft voor de achtste keer de nationale dressuurtitel veroverd. De 37-jarige ruiter verwees Madeleine Witte-Vrees en Hans Peter Minderhoud naar respectievelijk het zilver en het brons.

Gal werd in 2004 kampioen met Lingh, won in 2009 en 2010 NK-goud met Totilas en was in 2013, 2014 en 2015 succesvol in combinatie met Undercover.

In Ermelo reed hij op de negenjarige hengst Zonik, waarmee hij vorig jaar al de titel in de lichte tour veroverde en die dit jaar zijn debuut maakt op de zware tour.

Met een score van 82,525% hield Gal Witte-Vrees ruim anderhalf procentpunt (80,935%) achter zich. Minderhoud kwam uit op 80,865%.

Titelhouder Diederik van Silfhout werd met 76,360% vijfde.