MTB'er Van der Heijden eist NK-titel op

Mountainbiker Michiel van der Heijden heeft in Landgraaf de nationale titel in de wacht gesleept. Voor de 25-jarige Bosschenaar was het zijn vierde NK-zege bij de senioren, na 2013, 2014 en 2015.

Van der Heijden bleef in het Limburgse Landgraaf Hans Becking, de winnaar van vorig jaar, en Milan Vader voor.