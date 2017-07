Mosul is heroverd, maar verwerking oorlogstrauma's moet nog beginnen

Maar is die 'psychische wederopbouw' nog wel mogelijk? "Mensen in een oorlogsgebied zijn vaak mentaal beschadigd", vertelt Alexander Pietro van Artsen zonder Grenzen. De Colombiaan is medisch teamleider van AzG in Irak. Oorlogsslachtoffers hebben vaak last van depressies, angst of schizofrenie. "Ze zijn verdrietig, eten niet, zijn bang en isoleren zichzelf."

Die psychische problemen zag ook Rotshuizen in de vluchtelingenkampen van Mosul. Zij sprak met kinderen en volwassenen over de oorlog. "Veel mensen zijn getraumatiseerd. Kinderen zitten in een constante vecht-of-vluchtmodus. Ze kunnen geen emoties meer tonen."

De kinderen moeten volgens Rotshuizen een gevoel van veiligheid en vertrouwen terugkrijgen om hun leven weer op te pakken. "Eerst moet hun leven stabieler worden. Want hoe kun je investeren in een nieuw leven als je niet weet of je wel veilig bent?"