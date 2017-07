AS Roma haalt Turks toptalent Cengiz Ünder

AS Roma heeft het Turkse toptalent Cengiz Ünder binnen. De 20-jarige middenvelder wordt voor circa vijftien miljoen euro overgenomen van Istanbul Basaksehir.

De linkspoot maakte afgelopen seizoen zijn debuut op het hoogste niveau in Turkije, maakte indruk met zeven goals en vierde bovendien zijn debuut in de nationale ploeg.

Ünder wordt ploeggenoot van onder anderen Rick Karsdorp en Héctor Moreno, die eerder deze zomer de deur bij Feyenoord en PSV achter zich dichttrokken. Ook Kevin Strootman staat onder contract bij de Romeinen.

AS Roma eindigde afgelopen seizoen op de tweede plaats in de Serie A en is daardoor verzekerd van deelname aan de groepsfase van de Champions League.