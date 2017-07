MH17-nabestaanden demonstreren tegen Rusland

Een groep van vijftien nabestaanden van de ramp met de MH17 houdt vanochtend een stille demonstratie bij de Russische ambassade in Den Haag. Ze verwijten Rusland dat het de waarheidsvinding over de MH17-ramp hindert. Het is voor het eerst dat er openlijk wordt gedemonstreerd tegen de houding van Rusland.

De nabestaanden hebben in het park tegenover de ambassade een herinneringsbankje geplaatst. Het bankje met tekstbordje staat symbool voor hun boodschap: "Waiting for responsibility and full clarity".