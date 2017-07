Automobilist rijdt 142 waar vijftig mag, rijbewijs kwijt

Bij verkeerscontroles in Hapert en Eindhoven zijn vannacht vier automobilisten hun rijbewijs kwijtgeraakt. Een bestuurder reed 142 kilometer per uur op een plek waar vijftig is toegestaan.

De politie nam daarnaast 430 blaastesten af, schrijft Omroep Brabant. Elf mensen hadden te veel gedronken om nog te mogen rijden. Een van hen moest zijn rijbewijs inleveren.

Ook op een andere plek in Eindhoven en in Veghel waren er controles. Drie hardrijders raakten hun rijbewijs kwijt. Ze reden zo'n zestig kilometer te hard.