Supersportzondag bij de NOS

Het is vandaag de grote dag voor de Nederlandse voetbalsters: vanavond om 18.00 uur speelt Oranje de openingswedstrijd van het EK in eigen land. In Utrecht is Noorwegen de eerste - en op papier meteen al sterkste - tegenstander in de poule.

Het duel is rechtstreeks te volgen op NPO 1, NOS.nl en themazender NPO Sport, al is het niet uitgesloten dat er op NPO 1 iets later wordt overgeschakeld naar de Galgenwaard.

Dat heeft alles te maken met de Tour de France, die in de middaguren alle aandacht opeist. Het peloton trekt het Centraal Massief in en wacht in de 190 kilometer tussen Laissac-Sévérac l'Église en Le-Puy-en-Velay onder meer twee beklimmingen van de eerste categorie.