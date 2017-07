Brexit verandert alles, zelfs de aardbeien op Wimbledon

Zonder aardbeien met slagroom, geen Wimbledon. Net als spelen op gras en witte tenniskleding, is het een van de beroemdste Wimbledon-tradities. Ook dit jaar genieten de bezoekers weer volop van de strawberries and cream: in totaal zijn er in twee weken zo'n anderhalf miljoen aardbeien verkocht.

En die aardbeien komen, uiteraard, van het Britse platteland. Alleen blijkt dat sinds brexit de Britse aardbeienproductie onder druk is komen te staan. Dat komt omdat de veelal Oost-Europese plukkers dit jaar in stuk minder groten getale naar Groot-Brittannië komen. Volgens de brancheorganisatie is er landelijk een daling van 17 procent, wat in de praktijk betekent dat duizenden seizoensbanen op boerderijen niet kunnen worden ingevuld.

Dat merken ze ook bij Wilkin & Sons, een aardbeienboerderij die al sinds 1885 fruit verbouwt. In het landelijk gelegen Tiptree hebben ze elke zomer honderden Oost-Europeanen aan het werk. Zoals de Bulgaar Georgi Petrov, die al 10 jaar lang naar deze boerderij komt om aardbeien te plukken. "Het is prettig werken hier, ik ken iedereen goed."

Verwarrend

Alleen is het voor hem en velen anderen sinds het brexit-referendum een stuk minder interessant geworden. "In mijn beginjaren stond het pond heel hoog, verdiende ik hier goed, zeker omgerekend in Bulgaarse lev. Maar sinds het brexit-referendum is het pond bijna net zoveel waard als een euro. En we werken hier maar een paar maanden per jaar, vooral om geld te verdienen", zegt hij.

Daarnaast is er nog altijd veel onzekerheid over hoe brexit er precies uit gaat zien. "Het is verwarrend, we weten niet wat er gaat gebeuren", zegt Georgi.