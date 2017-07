Macron hoopvol dat Trump bijdraait over klimaatakkoord

De Franse president Macron zegt dat hij goede hoop heeft dat Donald Trump alsnog terugkomt van zijn besluit om uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen. Dat schrijft de Franse krant Le Journal du Dimanche, waar Macron een interview aan gegeven heeft.

Macron en Trump spraken elkaar afgelopen week in Parijs en de twee zouden uitvoerig hebben gedelibereerd over het klimaatakkoord, dat in 2015 door zo'n 200 landen werd ondertekend.

Het zou onder meer gegaan zijn over de dingen die Trump zou willen veranderen. "Trump zei me dat hij wilde proberen om de komende maanden een oplossing te vinden", zei Macron tegen de krant.

Trump liet vrijdag al doorschemeren dat hij de beslissing om 'Parijs' te verwerpen kan terugdraaien. "De VS moet een leider zijn op het gebied van milieubescherming", zei Trump toen op de persconferentie. "Er kan van alles gebeuren met betrekking tot het klimaatakkoord. We zullen wel zien wat er gebeurt."

China en India

In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over wereldwijde CO2-reductie, met als doel om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

De Amerikaanse president vindt dat het akkoord grote vervuilers als China en India zacht behandelt, terwijl het bedrijfsleven in de Verenigde Staten juist grote risico's loopt. Hij heeft herhaaldelijk gezegd dat hij openstaat voor een akkoord waar de VS beter uitkomt.