Doden bij paniek in voetbalstadion Senegal

In Senegal zijn zeker acht mensen omgekomen toen een deel van een tribune van een voetbalstadion instortte. Tientallen mensen zijn gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde bij de bekerfinale in het Demba Diop-stadion in Dakar. Toen in de verlenging een beslissend doelpunt viel, ontstonden er rellen. De politie zette traangas in. Veel mensen sloegen daarvoor op de vlucht waarna er paniek uitbrak in het stadion.

Verschillende mensen probeerden over een muur van een van de tribunes te klimmen. Waarschijnlijk is de constructie onder het gewicht bezweken.