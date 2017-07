Nederlanders veilig na aanval in wildpark Congo

In Congo worden een Amerikaanse journalist en twee rangers vermist na een aanval door gewapende mannen in een wildreservaat. Er waren ook Nederlanders bij betrokken maar zij zijn in veiligheid, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag na berichtgeving door persbureau Reuters, dat spreekt over twee Nederlandse journalisten.

Buitenlandse Zaken bevestigt niet dat het gaat om twee Nederlanders en ook niet dat het journalisten zijn. De ambassade geeft waar nodig consulaire bijstand, zegt een woordvoerder.

De aanval was gisteren en aanvankelijk waren er tien vermisten. Een aantal Congolese rangers dat vermist werd, is bij een zoekactie gevonden. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend.

Of de andere drie worden vastgehouden, is niet duidelijk. Op het moment van de aanval, in het Okapi Wildlife Reserve, wilde de groep net gaan eten. De aanvallers zouden ook geschoten hebben.

De aanval was in Bapela, niet ver van de stad Mambasa in het noordoosten van het land. In de regio vinden geregeld ontvoeringen plaats. De daders zijn vaak uit op losgeld.