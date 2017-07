Volleybalsters tonen veerkracht in World Grand Prix

De Nederlandse volleybalsters hebben in de World Grand Prix in het Russische Kaliningrad een zwaarbevochten zege op de Dominicaanse Republiek geboekt: 3-2 (23-25, 22-25, 25-22, 25-23, 15-8).

Mede door een grote hoeveelheid fouten belandde Oranje in zwaar weer. In de tweede set, waarin een voorsprong van 16-9 verloren ging, waren het er maar liefst vijftien. Bij 7-17 in de derde set leek een onverwachte nederlaag den ook een kwestie van tijd.

Oranje, dat vorige week de Dominicaanse Republiek nog met 3-0 had geklopt, wist het tij echter knap te keren. Risicovoller spel betaalde zich uit en nadat ook de vierde set was gewonnen, bleek het verzet bij de vermoeide opponent gebroken.

Na vijf groepswedstrijden heeft Nederland, dat gisteren Belgiƫ klopte, nu vier overwinningen op zak. Zondag treft Oranje het gastland. Een plaats in de top vijf na drie pouleweekenden levert een ticket op voor de Final Six begin augustus in China.