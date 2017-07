Erdogan bij herdenking: we hakken landverraders de kop af

De Turkse president Erdogan heeft bij een herdenking van de couppoging, precies een jaar geleden, gezegd dat hij terreurorganisaties die de staat willen ondermijnen "de kop zal afhakken". Erdogan waarschuwde de menigte in Istanbul dat er meer pogingen zullen volgen om hem af te zetten. Hij voegde eraan toe dat hij zal instemmen met herinvoering van de doodstraf als het parlement daarom vraagt.

Erdogan houdt de organisatie van de Turkse geestelijke Fethullah Gülen verantwoordelijk voor de couppoging. Ook premier Yildirim verklaarde in Istanbul dat de strijd tegen de aanhangers van Gülen doorgaat "tot er niemand meer over is". De 50.000 arrestanten die na de militaire opstand zijn opgepakt, zijn volgens de regering-Erdogan allemaal Gülen-aanhangers.

De menigte die aanwezig was bij de Bosporusbrug in Istanbul waar de slachtoffers van de couppoging werden herdacht, had in spreekkoren ook al om de doodstraf voor de hoofdverdachten gevraagd.

Erdogan prees de Turken voor het verzet dat de burgers boden tegen de coupplegers. Hij noemde de leider van de pro-Koerdische oppositiepartij HDP een verrader die "voor de televisie naar de couppoging had gekeken", in plaats van de straat op te gaan.

Brug

Tienduizenden mensen hadden zich verzameld bij de brug in Istanbul waar een jaar geleden 34 burgers werden doodgeschoten door opstandige militairen die in een complot zaten om president Erdogan af te zetten. Uit verschillende stadswijken kwamen mensen in optocht naar de plek gelopen waar vanavond een monument voor de slachtoffers van de couppoging is onthuld.