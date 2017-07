Amerikaanse kattendoder krijgt 16 jaar cel

Een man in Californië is veroordeeld tot 16 jaar cel voor het stelen en martelen van katten. Hij doodde in San Jose ten minste achttien katten.

De 26-jarige man werd in oktober 2015 betrapt in zijn auto met een dode kat verborgen in de bergruimte tussen de passagiersstoel en de bestuurdersstoel. Ook lagen er stukken vacht van katten in zijn auto.

In de weken ervoor waren opvallend katten vermist opgegeven in een wijk in San Jose. Enkele daarvan werden teruggevonden in afvalbakken.

'Niet goed bij mijn hoofd'

Tijdens het proces werden de namen van alle katten opgenoemd door de rechter. De advocaat van de dader droeg een brief voor van zijn cliënt. "Het voelt alsof iemand anders deze misdaden heeft gepleegd, maar ik weet dat ik het was", staat in de brief. "Het is zo moeilijk te bevatten dat ik dit heb gedaan. Ik heb leden van families weggenomen. De reden dat ik niet goed bij mijn hoofd was is geen excuus."

De brief maakte weinig indruk op de rechter. Na het opleggen van de celstraf van 16 jaar sprak ze de hoop uit dat het een lesje voor de man zal zijn.