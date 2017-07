KNVB en gemeenten hopen op 'EK-effect' bij amateurclubs

De KNVB, gemeenten en amateurvoetbalclubs hopen dat het EK vrouwenvoetbal voor veel nieuwe leden gaat zorgen. Met dat doel is het evenement drie jaar geleden door de voetbalbond naar Nederland gehaald. Maar dan moet Oranje het wel zo goed doen dat er een 'EK-sfeertje' ontstaat.

In de zeven speelsteden is er de afgelopen maanden alles aan gedaan om de Oranjekoorts op te wekken. Speelsters van het Nederlands elftal hebben clinics gegeven bij scholen, er waren vriendinnendagen bij voetbalclubs en er is een vader-dochtertoernooi tijdens het EK.

De provincie Utrecht is het duidelijkst over de doelstelling: het aantal vrouwelijke leden moet volgend seizoen omhoog van 1900 naar 2200, een toename van bijna 16 procent. In Enschede hopen ze ook op meer voetbalsters in de stad en de regio, maar ze verwachten dat die effecten niet meteen te meten zijn. De stad trekt er 65.000 euro voor uit, uit een potje voor evenementenpromotie.

Trainingslocaties

Amateurvoetbalverenigingen spelen ook een belangrijke rol tijdens de organisatie van het EK: de vijftien buitenlandse ploegen gebruiken sportparken als trainingslocatie. Dat is vooral een praktische keuze geweest, erkent toernooidirecteur Bert van Oostveen: "Eerste- en eredivisionisten zijn al aan het trainen voor het nieuwe seizoen. Veel van die locaties waren niet beschikbaar. Maar we vinden het ook belangrijk om voor de amateurclubs te kiezen omdat we verwachten dat veel verenigingen met hun leden naar de EK-wedstrijden gaan kijken".