Verwarde man overleden na confrontatie met beveiligers

Een 37-jarige Heerlenaar die afgelopen zondagnacht onwel werd na een confrontatie met twee beveiligers van het Zuyderland Ziekenhuis is overleden. Dat meldt de politie.

De man, die volgens 1Limburg een verwarde indruk maakte, liep die nacht in het ziekenhuis in Geleen. Beveiligers vertrouwden het niet en besloten poolshoogte te nemen. De man reageerde agressief, waarop de beveiligers hem in bedwang hielden. Op dat moment raakte de man onwel. Afgelopen nacht overleed hij.

Onderzoek

De politie is eerder deze week met een onderzoek naar het incident begonnen en heeft de twee beveiligers al gehoord. Het onderzoek wordt voortgezet om te achterhalen wat zich precies heeft afgespeeld.