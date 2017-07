Motorcrosser zwaargewond op Zwarte Cross

Bij een stunt tijdens het muziek- en motorcrossfestival Zwarte Cross in Lichtenvoorde is vanmiddag een motorrijder zwaargewond geraakt.

De hulpdiensten rukten na de eerste melding massaal uit. De medische dienst van het Rode Kruis kwam naar de plek van het ongeval en er landde ook een traumahelikopter. Het slachtoffer is volgens Omroep Gelderland naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwondingen is niets bekend.

Volgens nog onbevestigde berichten is de motorrijder met één hand een helling op gereden en door nog onbekende oorzaak naast de helling terechtgekomen.

Ontzettend geschrokken

Op de website schrijft de organisatie van het festival: "Zwarte Cross is ontzettend geschrokken dat één van onze stuntmannen ten val is gekomen in stuntvak Ground Hero. Hij wordt met onbekend letsel voor medische zorg overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij in goede handen is van medische specialisten. We wensen hem beterschap!"