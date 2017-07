Ook na de brexit geen twee paspoorten voor Nederlanders

Nederlanders die na de brexit in Groot-Brittanniƫ willen blijven en daarvoor een Brits paspoort aanvragen, raken hun Nederlandse paspoort kwijt. Daarvoor waarschuwt het kabinet. Volgens premier Rutte moeten mensen de keuze maken of ze Nederlander willen blijven of niet.

De woordvoerder van Rutte heeft een bericht hierover in Trouw bevestigd.

De premier heeft zijn standpunt overgebracht aan een groep die opkomt voor de belangen van Nederlandse expats. De petitie 'Eens Nederlander, altijd Nederlander!' werd door 22.000 mensen ondertekend. Ze willen dat het komende kabinet de huidige regels voor een dubbele nationaliteit versoepelt.

Sterke band

Maar dat is het kabinet niet van plan. Het tegengaan van een dubbele nationaliteit blijft het uitgangspunt. "Als de band met een ander land groter is geworden dan de band met Nederland, dan komt er ook een moment waarop de Nederlandse nationaliteit vervalt."