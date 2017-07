Regen komt ongelegen voor Verstappen in derde training

Hij reed naar buiten op een set 'supersofts' toen het in het laatste deel van de derde training op Silverstone flink begon te regenen. Voor Max Verstappen bleef het daardoor in de laatste training voor de Grand Prix van Groot-Brittannië bij de achtste plaats. De Nederlander van Red Bull zette zijn beste ronde in 1.29,904 op de zachte band neer.

Verstappen gaf 1,8 seconden toe op Lewis Hamilton, die op de snellere supersoftband voor een tijd van 1.28,063 tekende. Sneller is op Silverstone, waar de training zaterdag onder druilerige omstandigheden begon, nog niet gereden.

Miniem verschil

De Mercedes-coureur, die zondag zijn vijfde zege op Silverstone kan boeken, was maar een fractie van een seconde rapper dan WK-leider Sebastian Vettel. Het verschil tussen de nummer een en twee bedroeg slechts 0,032 seconde. Dat gat was vrijdag groter.