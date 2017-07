'Bij Nice zijn ze de galavoorstelling van Ajax nog niet vergeten'

Olympique Nice vormt voor Ajax de eerste horde op weg naar de groepsfase van de Champions League. "Een onberekenbaar elftal", zegt sportjournalist Jurriaan van Wessem, kenner van het Franse voetbal.

Wat was jouw eerste reactie na de loting?

"Dit was een duel dat eigenlijk al in de lucht hing sinds de verloren Europa League-finale van Ajax. Want als de Amsterdammers hadden gewonnen van Manchester United, dan hadden beide clubs deze voorronde helemaal niet hoeven te spelen. Ajax was dan rechtstreeks naar de Champions League gegaan en Nice naar de play-offs. Ze zijn dus een beetje tot elkaar veroordeeld."

Nice eindigde afgelopen seizoen als derde in Frankrijk. Hoe sterk is de ploeg?

"Ze zijn een beetje leeggekocht, vooral het vertrek van Younès Belhanda weegt zwaar. En de Braziliaanse linksback Dalbert staat op het punt om over te stappen naar Internazionale. Nice is een ploeg die snel kan omschakelen en over veerkracht beschikt. Een onberekenbaar elftal, defensief sterk. Maar ik weet niet of ze de knappe prestaties van vorig seizoen kunnen herhalen."