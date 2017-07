Voor wie de zomercolumns écht mist: een overzicht van de leukste

De NOS-zomercolumns zijn gestopt. Dat werd deze week bejubeld, maar ook betreurd.

Een tv-recensent van de Volkskrant die vorig jaar nog schreef dat het maar eens afgelopen moest zijn schrijft nu met lichte spot 'maar dit was ook weer niet de bedoeling.' Jinek neemt de hele week afscheid door een aantal succesnummers te herhalen. En bij Vice schrokken ze ook: 'zonder zomercolumns geen zomer'.

Het NOS Journaal begon in 2007 met de zomercolumn, als extraatje in de rustige zomermaanden. Buitenlandredacteur Rutger Mazel regelde ze jarenlang.

"We begonnen in april met ideeën verzamelen en zorgden dat we altijd voor paar dagen columns hadden klaarliggen, zodat we konden schuiven", vertelt Mazel. "Je moest namelijk opletten dat een correspondent die net verslag had gedaan van breaking news daarna niet nog een keer in een jolige zomercolumn voorbijkwam."

Dit was de allereerste NOS-zomercolumn van 4 juni 2007, over het verzet in de Berlijnse wijk Kreuzberg tegen de opening van een hamburgerrestaurant: