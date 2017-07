'Ik zag Venus huilen en dacht: dat wordt niks. En zie nu'

"Ik zag haar huilen op de persconferentie na de eerste ronde en dacht: dat wordt niks. Dat ze nu in de finale staat, zegt wel iets over haar. Voor haar en haar zus Serena is tennis meer dan een sport, het is ook overleven. En als ambassadeurs van de sport voelen ze een zekere verantwoordelijkheid om te spelen", aldus Van Lottum.

"Maar dat betekent niet dat het ongeluk haar niets doet", gaat hij verder. "Het is iets wat ze ongetwijfeld continu meeneemt, maar ze is in staat om dat om te zetten in iets positiefs. Ik denk ook uit respect naar alle betrokkenen."