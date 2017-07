Sobere crematieplechtigheid voor Chinese dissident Liu Xiaobo

De deze week overleden Chinese mensenrechtenactivist en Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo is vandaag gecremeerd. De plechtigheid in de Noord-Chinese stad Shenyang werd bijgewoond door zijn weduwe Liu Xia en enkele naasten en vrienden.

Een Chinese functionaris zei dat tijdens de crematie het requiem van Mozart heeft geklonken.

Xia kreeg na afloop de as van haar gestorven man mee. Haar jarenlange huisarrest zou zijn opgeheven, maar haar advocaat zegt dat dat niet waar is. Hij zegt dat de "wereld alles op alles moet zetten om haar vrij te krijgen".

Staatsondermijnend

Liu Xiaobo stierf in een ziekenhuis in Shenyang aan de gevolgen van leverkanker. Kort voor zijn dood was hij van de gevangenis naar het ziekenhuis gebracht. Zijn vrouw zat aan zijn sterfbed. Hij heeft jaren vast gezeten wegens "staatsondermijnende activiteiten". Hij had meegeschreven aan Charter 08, waarin werd opgeroepen tot diepgaande democratische hervormingen.

Westerse regeringen en mensenrechtengroepen hebben met verdriet kennis genomen van het overlijden van Liu Xiaobo. In China is aan zijn dood amper aandacht besteed. Wel verscheen er een stuk in de krant van de communistische partij. Daarin werd Liu Xiaobo afgeschilderd als een lakei van het Westen wiens nalatenschap spoedig zal verdwijnen.

China is een éénpartijstaat. Dissidenten worden hard aangepakt.

Liu Xiaobo is de tweede winnaar van de Nobelprijs die overleed in gevangenschap. De andere was de Duitse publicist en pacifist Carl von Ossietzky. Hij stierf in 1938 door toedoen van de nazi's.