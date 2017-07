Wekdienst van 15 juli: dit gebeurde terwijl je sliep

Verder vandaag...

Vanaf vandaag kunnen mensen weer een kijkje nemen in Paleis Noordeinde. Het is het tweede jaar dat het werkpaleis van Koning Willem-Alexander wordt opengesteld in de zomermaanden. Bezoekers kunnen zich voor het eerst vergapen aan het nieuwe servies dat tijdens bijvoorbeeld staatsbezoeken wordt gebruikt.

Het is precies een jaar geleden dat in Turkije een poging tot een staatsgreep werd gedaan. In heel het land zijn herdenkingen. (Lees ook onze longread over 15 jaar Erdogan).

In Rijswijk is vandaag de tweede dag van het Eritrea Festival Holland. Afgelopen week waren er berichten dat er mogelijk vertegenwoordigers van de Eritrese regering bij aanwezig zijn. Vanaf 12.00 uur wordt er gedemonstreerd.

En de Tour de France staat in het teken van etappe 14. De start is in Blagnac en de finish in Rodez. Na de Pyreneeën hebben de wielrenners even tijd om op adem te komen. Twee heuvels van de derde categorie zijn de enige obstakels.