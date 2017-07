Kaasboer probeert teelt van zeewier uit in de Waddenzee

Op dit moment vindt de zeewierteelt in Nederland grotendeels plaats in de Oosterschelde, de Noordzee en op Texel. Zeewier is een interessant product, omdat het rijk is aan eiwitten, gebruikt kan worden als basismateriaal voor bouwmaterialen en als grondstof voor productie van energie. Zeewier wordt ook gezien als'nieuw voedsel' om de groeiende wereldbevolking in de toekomst van eten te voorzien.

Volgens Floris Groenendijk van de Wageningen University is het belangrijk om te kijken naar een duurzame voedselvoorziening, waarin we minder gebruikmaken van dierlijke eiwitten en meer van plantaardige voedsel. De druk op landbouwgrond neemt volgens hem toe, waardoor er wel naar zee moet worden uitgeweken.

"We zien wereldwijd een explosie in het telen van zeewier. In Aziƫ is de zeewiermarkt het grootst en groeit die het hardst", zegt Groenendijk. "We staan op een kantelpunt wat betreft de productie ervan. Grote bedrijven hebben veel interesse om in zeewier te investeren."