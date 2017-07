Erdogan 15 jaar aan de macht: bekijk zijn vele gezichten

Gülen-sympathisanten hebben belangrijke functies in het leger, bij de overheid en in het onderwijs. Journalisten die over deze beweging en de relatie met de AK-partij schrijven worden hard aangepakt.

Een goed voorbeeld is het ERGENEKON proces, in 2007. In juni van dat jaar wordt in een huis in Istanbul een munitiedepot gevonden. Een half jaar later volgen tientallen arrestaties van verdachte journalisten, ondernemers en hoge (oud-)militairen. Ze zouden volgens de aanklagers allemaal lid zijn van een ondergronds, onzichtbaar crimineel netwerk dat als uiteindelijk doel heeft om de regering omver te werpen.

Maar critici zeggen dat het proces bedoeld is om tegenstanders van de regering aan te pakken en spreken van een heksenjacht. In de jaren die volgen zitten uiteindelijk meer journalisten vast in Turkije dan in China.

Het is ook een tijd waarin er gesproken wordt over een einde van het conflict tussen de Koerdische PKK en het Turkse leger. Een bloedige strijd waarbij in dertig jaar zeker tienduizenden mensen om het leven zijn gekomen. Veel analisten zeggen dat Erdogan als vredesstichter de geschiedenis in wil gaan.

De Turkse vijanden van vroeger worden de vrienden van vandaag. Erdogan zet de poorten naar de Arabische wereld wagenwijd open en Turkije doet driftig zaken met landen in de regio. De gesprekken met Europa staan nu helemaal stil. Erdogan kijkt steeds meer de andere kant op, naar het oosten. Terwijl Europa in een diepe economische crisis verkeert, groeit de Turkse economie juist.