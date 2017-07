Castro: Verenigde Staten hoeven ons de les niet te lezen

De Cubaanse president Raul Castro heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op het strengere beleid dat Donald Trump heeft aangekondigd tegenover Cuba.

Trump zei vorige maand dat hij regels voor reizigers meer wil gaan controleren, en handel met Cubaanse strijdkrachten wil gaan verbieden. Daarnaast uitte hij zijn zorgen over de schending van mensenrechten van politieke tegenstanders van het communistische bewind.

Castro is ervan overtuigd dat de "pogingen om de revolutie te vernietigen" van Trump zullen mislukken. Hij noemde de woorden van de Amerikaanse president "oud en vijandig" en stelde dat Trump heeft teruggegrepen op een confrontatie die "55 jaar heeft gefaald".

Ook stelde hij dat niemand Cuba de les hoeft te lezen, ook niet de Verenigde Staten.

President Obama had de banden met Cuba juist aangehaald. Voor het eerst in jaren is er weer een Amerikaanse ambassade op het eiland. Die blijft overigens gewoon open.