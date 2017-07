Grote brand in wolkenkrabber op Hawaï

Op Hawaï woedt een grote brand in een wolkenkrabber in de hoofdstad Honolulu. Het vuur is uitgebroken op de 26ste verdieping van het gebouw. Er zijn zeker drie doden gevallen.

Op beelden is te zien hoe zwarte rook uit de bovenliggende verdiepingen van het gebouw komt. Ook slaan vlammen uit verschillende appartementen naar buiten.

De hulpdiensten hebben enkele bewoners weten te redden. Er zijn ook berichten dat mensen in hun woning gevangen zitten, maar onduidelijk is hoeveel er dat zijn. Het Marco Polo-complex in Honolulu heeft in totaal 36 verdiepingen en 586 appartementen.

Vorige maand kwamen in Londen zeker 80 mensen om het leven, toen er brand uit brak in de Grenfell Tower. Van de woontoren met 24 verdiepingen was de gevelisolatie niet brandbestendig. De toren brandde praktisch helemaal uit.