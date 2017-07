'Meer plaatsen in Zuid-Holland met stof GenX in drinkwater'

In Zuid-Holland zit op meer plaatsen dan gedacht de chemische stof GenX in het kraanwater. Dat schrijft het AD. De krant heeft drinkwater op verschillende plekken in Zuid-Holland laten onderzoeken op de stof die chemiebedrijf Chemours uitstoot en loost.

Volgens de krant zitten er bij huishoudens in Dordrecht, Rotterdam, Gouda, Goeree, Spijkenisse en Alblasserdam kleine concentraties GenX in het water. In totaal gaat het om meer dan 3 miljoen huizen en bedrijven.

Maatregelen?

Het drinkwater vormt volgens toxicologen en waterbedrijven nog geen gevaar voor de gezondheid, maar ze vinden wel dat er snel maatregelen genomen moeten worden. "Of de lozing van de stof gaat aan banden, of er zijn gigantische investeringen nodig om het drinkwater met nieuwe filters veilig te houden", zegt een woordvoerder van het waterbedrijf in het AD.

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft het RIVM gevraagd om extra onderzoek te doen. Op basis daarvan wordt bekeken of maatregelen nodig zijn.