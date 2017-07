Agent schoot zwarte man in VS onterecht dood, miljoenen smartengeld

De familie van een Amerikaanse zwarte man die in 2013 door de politie werd gedood krijgt een schadevergoeding van bijna 15 miljoen dollar. Dat heeft een federale jury in Seattle bepaald, melden Amerikaanse media.

Het slachtoffer, Leonard Thomas, zou bij de politie bekend hebben gestaan als potentieel gevaarlijk. Hij leed aan een bipolaire stoornis en was eerder veroordeeld voor een schietpartij. De politie rukte na berichten over huiselijk geweld en dronkenschap groot uit. Een SWAT-team en een politiemacht van in totaal 27 agenten waren op de melding afgekomen.

Racisme

Een scherpschutter van de politie schoot Thomas vlak voor zijn huis in de staat Washington dood. Hij was ongewapend en had zijn zoon in zijn armen. Volgens de politieschutter moest hij wel schieten; hij dacht dat Thomas zijn zoon als onderhandelingsobject wilde gebruiken.

De advocaten van de nabestaanden zeggen dat hij juist van plan was om zijn zoon aan zijn moeder te geven. Volgens hen was de schietpartij doordrenkt van racisme. Alle agenten zouden blank zijn geweest.

De jury oordeelde dat de politie geen enkele aanleiding had om dodelijk geweld te gebruiken en kende de schadevergoeding toe.