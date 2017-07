Wiet te koop in apotheek Uruguay

In Uruguay begint komende woensdag de gelegaliseerde verkoop van marihuana in apotheken. Zo'n 5000 mensen die zich hebben geregistreerd als cannabisgebruikers mogen dan maximaal 40 gram per maand kopen, bedoeld voor recreatief gebruik.

Voor een gram wiet moeten ze ongeveer 1,30 dollar betalen. Dat is goedkoper dan de drugs in het illegale circuit kosten. Uruguay hoopt op die manier de macht van de drugskartels in te perken.

Gezondheidswaarschuwing

In totaal zijn 16 apotheken in het land bevoegd om de cannabis te verkopen. De wiet wordt verkocht in een zakje met een stempel erop die de authenticiteit moet waarborgen. Ook staan er gezondheidswaarschuwingen op de verpakking.

Uruguay was in 2013 het eerste land ter wereld dat cannabis over de hele productieketen wilde legaliseren. In Nederland wordt de verkoop van softdrugs in coffeeshops gedoogd, onder strenge voorwaarden.