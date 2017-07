De eerste medaille voor de Nederlandse equipe op de WK para-atletiek in London is binnen. Kenny van Weeghel snelde op de 100 meter T54 naar de derde tijd: 14,25.

Voor de 36-jarige Zwollenaar is het al zijn veertiende WK-medaille. De winst ging naar de Fin Leo Pekka Tahti in 13,95. Het zilver ging naar de Chinees Yang Liu in een tijd van 14,07.

Van Weeghel zijn sterkste onderdeel is de 400 meter. Op die afstand is hij tweevoudig paralympisch kampioen.