Hulp gevraagd: heksenboek is abracadabra voor Amerikaanse bieb

Ook een werk van Harvard-rector Increase Mather, dominee en rechter tijdens de beruchte heksenprocessen van Salem, is online gezet: Cases of Conscience Concerning Evil Spirits. Hij waarschuwt juist voor de verleidingen van Satan. Ook zet hij uiteen hoe heksen het best kunnen worden aanpakt. Hij blijkt een tegenstander van de waterproef, want "dat heeft God nooit goedgekeurd".

"Je hoeft geen wetenschapper te zijn om te vertalen", vertelt Christopher Fletcher in de Amerikaanse pers. Wat kennis van Engels of Latijn is voldoende. "Dit is een prachtige manier om het grote publiek met teksten te laten werken die ze anders nooit gezien zouden hebben."

Volgens Fletcher bewijzen de spreukenboeken de niet-aflatende interesse van onze voorouders in toverkunst. "Zowel de Protestantse als de Katholieke Kerk deed goed zijn best om te voorkomen dat mensen dit soort manuscripten zouden zien. Maar dit is een mooi bewijs dat ondanks al die pogingen, mensen toch met magie bezig bleven."